Dépollution de la baie de Hann : Les propositions fortes du Ministre Cheikh Tidiane Dièye pour accélérer les travaux Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Janvier 2025 à 15:56 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr. Cheikh Tidiane Dièye a présidé, le 9 janvier 2025, une réunion cruciale pour l’avenir de la conduite du Projet de dépollution de la baie de Hann. C’était en présence du Directeur Général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), Séni Diène et des partenaires techniques et financiers.

Les échanges s’ouvrent par un état des lieux de la mise en œuvre présenté par le coordonnateur du Projet, Alioune Niang et le Directeur de l’Assainissement Omar Sène a soulevé des contraintes. A ce sujet, au nom des Partenaires Techniques et Financiers, Mathieu Boche de l’Agence Française de Développement (AFD), a suggéré l’organisation d’une réunion mensuelle permettant d’assurer un suivi minutieux de l’exécution des travaux. « Nous devons proposer des actions concrètes pour lever les contraintes. C’est pour cela qu’il faut organiser une réunion mensuelle et tenir la restitution au ministre par trimestre », a suggéré Mathieu Boche lors de la réunion du comité de pilotage du Projet de dépollution de la baie de Hann.

Le retard accusé impose des réajustements, des rétro-planning, la fixation des délais pour lever des contraintes et la responsabilisation dans l’exécution des tâches… « Il faut éviter le planning glissant. Il faut aller vers une planification opérationnelle », a proposé Ibrahima Diagne, Conseiller technique du Premier Ministre sur les questions liées à l’eau et à l’assainissement. Ces propositions ont été entérinées par le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye. « Si nous voulons atteindre nos objectifs, nous devons changer la manière de gérer nos projets. Cela est valable pour tous les projets de notre département ministériel », a relevé le Ministre qui a tenu quelques recommandations. Il s’agit de la tenue mensuelle des réunions, la première se tiendra avant le 20 janvier 2024, la restitution instantanée des blocages et des propositions de solutions pour les lever. « Chaque partie prenante doit s’engager à mettre en œuvre les actions qui lui sont dévolues dans les délais impartis. D’ailleurs, je suggère aux délais d’ajouter dans le tableau les dates pour lever des contraintes », a ajouté le Ministre. Parmi les contraintes, le retard dans le décaissement des décomptes est revenu plusieurs fois, la mise à niveau des installations de la SOGAS a été abordée. « Le retard des décomptes peut entraîner une démobilisation des entreprises. Il y a des entreprises qui poursuivent les travaux malgré ce retard. C’est un projet important, nous devons lever les contraintes pour avancer dans sa mise en œuvre », a insisté le Directeur de l’Assainissement (DA), Omar Sène. Le point sur les travaux Sur ce point, Alpha Diagne, du Ministère de l’Economie et des Finances a donné les raisons des retards en 2024. Mieux, il a précisé que cela n’était pas spécifique au projet de dépollution de la baie de Hann. « Nous commençons à voir le bout tunnel. Nous allons accélérer le processus. Actuellement, tous les projets ne doivent pas avoir une durée de vie qui dépasse 5 ans », dit-il. Sur le terrain les travaux avancent. La présentation faite par le coordonnateur du projet fait ressortir de 78 % pour la station de traitement d’une capacité de 78 % à Mbao, ce pourcentage est de 58 % pour le lot 1 relatif à la construction de l’intercepteur, celui du réseau industriel est de 18 %. « Pour les autres lots les efforts sont en train d’être faits pour la signature des conventions », a fait observer Alioune Niang.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-78035-dpollution-de-...

Accueil Envoyer à un ami Partager