Dépôt d'une lettre de protestation: 7 membres de Y en a marre "brutalisés et arrêtés" devant le siège d'Orange

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Septembre 2020 à 14:36 | | 0 commentaire(s)|

" Pour avoir osé déposer une lettre de protestation, en tant que citoyens abonnés d'Orange, sept de nos membres ont été brutalisés et arrêtés par notre propre police, cette police qui est censée nous protéger ", informe le mouvement Y en à marre.



En effet, rapporte "Libération online", les protestataires dont Kilifeu, ont été cueillis devant le siège d'Orange.







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos