Dépôt de candidature pour la Présidentielle: Une permanence assurée au greffe du Conseil constitutionnel durant le week-end de Noël 

Les dépôts des dossiers de candidature en perspective de l’élection présidentielle du 25 fevrier 2024 seront reçus au greffe du Conseil constitutionnel, même durant le week-end prolongé de Noël. En effet, à travers un communiqué parvenu à lesoleil.sn, les « 7 Sages » tiennent à rappeler qu’à partir du 26 décembre à minuit, aucun dossier ne sera accepté, aux termes de la loi électorale.

« Le Conseil constitutionnel porte à la connaissance des candidats, des mandataires de partis politiques, de coalitions de partis polítiques, d’entités regroupant des personnes indépendantes et des candidats indépendants et de leurs représentants, qu’une permanence sera assurée à son greffe les 23, 24 et 25 décembre 2023, de 8 heures à 17 heures, étant rappelé que le délai de dépôt des dossiers de déclaration de candidature expire le 26 décembre 2023 à minuit », relève la note.

