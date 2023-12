Dépôt de candidatures: Voici les derniers venus au Conseil constitutionnel Rédigé par leral.net le Mardi 26 Décembre 2023 à 23:31 | | 0 commentaire(s)|

Ils sont nombreux les candidats déclarés à la présidentielle de février 2024 à avoir déposé leur dossier de candidature peu avant minuit ce mardi 26 décembre. Parmi ceux-ci, il y a l'ancien député Malick Guèye qui dit avoir entière confiance à la commission indépendante de vérification des parrainages installée au Conseil constitutionnel. On peut également citer l'ancien Ministre du Commerce Aminta Assome Diatta, Samba Ndiaye de Mdis/Udd ou encore Papa Eugène Abdou Latif Barbie du Réseau africain Kepaaru Askanwi. Un peu plutôt, Mamadou Dieye, ex-capitaine de l'armée, Me Moussa Diop, actuellement en détention, Habib Sy, Cheikh Tidiane Gadio, Babacar Diop, Aly Ngouille Ndiaye, Boubacar Camara, et de Mamadou Yatasay, sont passés à l'acte. Le 12 janvier 2024 au plus tard, le Conseil notifiera aux mandataires concernés, les dossiers invalides à cause d'un parrainage sur plus d'une liste. Au plus tard, 48h après la notification du parrainage non validé, le Conseil se penchera sur la régularisation du dossier. La publication de la liste des candidats est arrêtée au plus tard 35 jours avant le scrutin. Les candidats recalés sont invités à introduire une réclamation dans les 48 heures qui suivent le jour de l'affichage de la liste des candidats. Le 20 janvier, le Conseil constitutionnel va statuer sur les réclamations des candidats, s'il y a lieu, ensuite arrête et publie la liste des candidats.



Source : https://lesoleil.sn/depot-de-candidatures-voici-le...

