Dépôt de caution pour Ousmane Sonko : La CDC renvoie le chèque de Ayib Daffe !

Le mandataire de Ousmane Sonko, Ayib Daffe semble avoir trop tôt jubilé devant les députés à l'Assemblée nationale, ce jeudi 30 novembre 2023. Le député a annoncé lors du vote du budget du ministère du Budget, avoir déja déposé la caution d'Ousmane Sonko et avoir reçu leur quittance validant leur participation à l'élection présidentielle de février 2024. Nenni, " La CDC a retourné à Ayib Daffe le chèque qu'il a déposé.



Apres vérification, nous avons constaté que M Sonko ne figure pas sur les listes électorales", renseigne Matar Diop, le chargé de communication de la Caisse des dépôts et des consignations. Ainsi, poursuit-il, " On lui a renvoyé le chèque qu'il avait déposé un peu plus tôt. Il avait déja reçu sa quittance de dépôt, mais l'attestation définitive devrait etre remise après vérification".