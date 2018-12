Dépôt des parrainages de la coalition Hadjibou 2019 et entame de la phase de campagne électorale

La coalition Hadjibou 2019 a déposé, le mardi 11 décembre 2019, les listes de parrainage de Cheikhe Hadjibou Soumaré au Conseil constitutionnel, comme le dispose la loi n° 2018-22 du 04 juillet 2018 portant révision du code électoral, précisément l’article L.145.



La coalition Hadjibou 2019, convaincue de la transparence et de la légalité dont elle a fait preuve dans la récolte des parrainages, remercie les citoyens sénégalais qui ont massivement porté la candidature de Cheikhe Hadjibou Soumaré et salue les efforts fournis par ses militants lors de la campagne de parrainage.

