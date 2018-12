Dépôts de dossiers de candidature: Le Pds et les «Khalifistes» mettent la pression sur le Conseil constitutionnel

Comme ils l'avaient annoncé, les militants du PDS et ceux de la coalition Taxawu Sénégal ont pris d'assaut, ce lundi après-midi, les locaux du Conseil constitutionnel, sis aux Almadies. C'est vers les coups de 16h 15 que les mandataires de Karim Wade et de Khalifa Sall sont arrivés sur les lieux, accompagnés d'une foule immense composés de militants. Pour Bamba Fall, ce rassemblement annonce une série de manifestations.



"La bataille pour l'élection présidentielle démarre aujourd'hui", a précisé le maire de la Médina devant le siège du Conseil constitutionnel. Il ajoute, "nous avons décidé d'unir nos forces pour faire face à Macky Sall qui veut coûte que coûte écarter nos deux candidats".



Selon ce partisan de Khalifa, "les sondages lui sont défavorables c'est pourquoi il veut les éliminer. Nous n'accepterons pas une justice aux ordres de l'exécutif". L'édile de révéler que, l'Union des magistrats du Sénégal a même dénoncé l'accélération du dossier Khalifa Sall. "Nous allons nous battre pour que Khalifa Sall et Karim Wade soient candidats", avertit-il.



Pour sa part, Oumar Sarr, nuémro 2 du Pds, estime que leur candidat a déjà rempli tous les critères pour que sa candidature soit acceptée. Mais, il ne se fait pas d’illusion : "Nous savons que le gouvernement ne veut pas des candidatures de Karim Wade et de Khalifa Sall". Et d'avertir : "Nous allons imposer la candidature de notre leader".



