Dépouille d’un homosexuel chassée de Touba : le dahira Moukhadimatoul Khidma confirme La dépouille d’un homme, supposé être un homosexuel, a bien été chassée de Touba, hier. C’est ce que confirme un responsable du dahira Moukhadimatoul Khidma.

Rédigé par leral.net le Samedi 26 Octobre 2019 à 10:23 | | 0 commentaire(s)|

« Nous avons été alertés que la dépouille d’une homme qui serait un homosexuel, était acheminée à Touba. Nous avons fait les vérifications et le corps est arrivé, accompagné de 4 personnes dont deux frères du défunt et un de ses oncles », déclare un responsable du dahira sur la RFM

Et de poursuivre, « nous les avons trouvés en train de s’afférer pour les besoins de l’inhumation et nous leur avons dit que le corps ne pouvait pas être enterré à Touba et leur avons demandé de quitter la ville. Ils ont obtempéré et on les a conduits à la sortie de la ville ».

S. S dit Alex, né en 1973 à Mbour, est décédé vendredi à l'hôpital Fann de Dakar.

Sa dépouille avait été acheminée à Touba, au cimetière de Bakhya pour inhumation.

La toilette et la prière mortuaires avaient déjà été faites à la morgue de l'ancien cimetière, près de la grande mosquée, avant que l’information ne soit communiquée aux autorités de la ville.



