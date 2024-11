Dépouille de Moustapha Ba : Les vérités de Madiambal Diagne après la demande d’autopsie du Procureur

Le décès de Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre sénégalais des Finances et du Budget, suscite une vague de réactions et d’interrogations. Suite à l’arrivée de sa dépouille au Sénégal, le Procureur de la République a ordonné une autopsie pour « déterminer les causes de la mort », évoquant des « renseignements reçus sur les circonstances du décès » qui nécessitent des investigations, conformément à l’article 66 du code de procédure pénale.

Cette décision a été vivement commentée sur le réseau social X (anciennement Twitter) par Madiambal Diagne. Il s’est interrogé sur la nécessité de cette enquête, soulignant que, selon lui, « la Justice française se serait chargée » d’une éventuelle investigation si la mort de l’ancien ministre avait présenté des éléments suspects.



« Comment s’imaginer que les autorités françaises n’enquêteraient pas sur une mort suspecte ? », a-t-il ajouté, exprimant ainsi ses doutes quant à la pertinence de l’initiative des autorités sénégalaises.