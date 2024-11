Dépouille de l’ancien ministre Moustapha Bâ, à Dakar ce samedi: Chronologie d’un imbroglio familial sur le lieu d’inhumation

Mamadou Moustapha Bâ, décédé à l’âge de 59 ans à Paris le 4 novembre dernier suite à une courte maladie, a laissé une famille derrière lui qui s’est livrée à une gymnastique pour trouver un consensus sur le lieu de son enterrement.







Il a été, tout d’abord, retenue la levée du corps de l’ancien Ministre des Finances et du budget, ce dimanche 10 novembre 2024 à 10 heures à l’hôpital Militaire de Ouakam suivie de l’enterrement à Nioro du RIP. Quelques heures plus tard, les discussions se sont certainement poursuivies entre membres de la famille de Moustapha Bâ. En effet, suite à une demande qu’aurait formulée la femme et la fille du défunt ministre, Dakar a été retenue « finalement » comme lieu d’inhumation.







La confusion, toujours à son paroxysme jusqu’à ce vendredi matin, où il a été avancé que les parents ont finalement échangé avec Mme Ba et sa fille. Ce qui aboutit à la décision finale d’inhumer le défunt à Nioro du Rip, terre qui l’a vu naître un certain 06 août 1965. Vivement que cette « dernière » décision puisse être « enfin » entérinée.

