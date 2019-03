Dépouillé de tous ses biens : Matar Samb poignarde le charlatan Matar Samb, domicilié à Mbour, est un candidat malheureux au voyage. Après plusieurs tentatives infructueuses, il s’en ouvre à sa copine qui lui recommande un certain marabout, Mbaye Dionne, réputé pour ses hauts faits en la matière.

Mais avant, il lui remet une potion pour un bain mystique. Après quoi, A. Matar Samb semble avoir perdu la tête et vend tous ses biens dont sa moto, pour rassembler l’argent qu’il va remettre au charlatan. Mais Mbaye Dionne ne lui remettra jamais les 70 millions attendus.



De guerre lasse, il se rend chez ce dernier avec la ferme intention de recouvrer son argent. Les deux hommes en viennent rapidement aux mains, et A. Matar Samb assène un violent coup de couteau à l‘abdomen gauche de Mbaye Dionne, qui n’a dû son salut qu’aux secours vite arrivés sur les lieux. Le charlatan dépose alors plainte à la police pour coups et blessures volontaires avec un certificat médical notifiant une incapacité temporaire de travail de 21 jours. A. Matar Samb en fait de même pour abus de confiance et charlatanisme.



A la police, Mbaye Dionne nie les faits et soutient que son client l’avait sollicité pour des prières afin de rendre prospère son business, moyennant 200 000 francs. Ils ont été tous les deux déférés au parquet de Mbour.

