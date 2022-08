Dépourvue de santé et d'éducation: Mme Bessane dénonce la situation précaire de Ouest Foire Rédigé par leral.net le Lundi 29 Août 2022 à 23:36 | | 0 commentaire(s)| Madame Bessane, diplômée, actrice de développement et vendeuse de poulets et d’œufs en même temps, s’est exprimée sur ses activités au micro de Leral. Celle qui a soutenu l’ancien président Abdoulaye Wade durant 13 ans a soulevé les problèmes qui minent Ouest Foire comme le manque d’hôpital. Cette localité ne dispose pas de centre de santé, encore moins d’écoles primaires. L'actrice de développement dénonce le manque de considération des autorités après tout ce qu’elle a fait pour le Sénégal, regrette-t-elle.



