Depuis Kolda, Idy décrit la situation du monde rural: "Il y a des problèmes à tous les niveaux"

Après sa sortie retentissante contre la visite d’Emmanuel Macron au Sénégal, Idrissa Seck a encore frappé fort dans « le Macky ». A Kolda où il était hier, rapporte "L’Observateur", le président du Rewmi a décrit une situation peu reluisante du monde rural, en parlant notamment de la campagne arachidière, la Cmu et la croissance entre autres.



Campagne agricole



"Même si le Gouvernement fait dans la mascarade, en parlant de millions de tonnes, tout le monde sait que ce n’est pas vrai", a d’emblée fait savoir le patron du Rewmi. Parce que selon Idrissa Seck, ces chiffres annoncés ne reflètent pas la situation sur le terrain.



"Partout où je suis passé, c’est la même complainte. Les paysans sont fatigués. Ils n’ont pas accès à des semences de qualité, une situation due à la faible production des semences de base et pré-base par l’Isra. Cela, tout le monde le sait. Ensuite, il y a l’histoire des faux semenciers à qui le Gouvernement fait commande, pour distribuer des semences qui n’existent pas", explique-t-il.



Pis, selon Idrissa Seck, malgré les faibles rendements, les paysans ont aujourd’hui toutes les peines du monde pour écouler leurs récoltes. "Faites l’expérience. Allez constater la situation dans les points de ventes. Il n’y a pas d’argent. Les gens sont obligés de bazarder leurs récoltes au marché noir à 190 F Cfa ou moins. Malheureusement, quand ils le font, ils sont parfois inquiétés par les forces de l’ordre. Mais s’ils ne trouvent pas d’acheteur officiel, ils y sont obligés. Donc, vous conviendrez avec moi qu’il y a problème. A tous les niveaux de la campagne agricole, il y a des difficultés."



Après l’agriculture



"Mara" Seck est revenu sur les problèmes de santé en milieu rural, surtout avec la problématique de la Couverture maladie universelle. Et c’est pour dire que ce projet est resté à l’état de simple slogan, parce que non opérationnel. "Ce que les populations disent, c’est que c’est le Cmu est un simple vœu pieu du gouvernement. Parce que quand elles vont dans les structures de santé, elles font beaucoup d’efforts, la case ou le poste de santé le plus proche se trouvant souvent à des dizaines de kilomètres de là où elles habitent. Et après tous les efforts faits à bord de charrettes, mobylettes ou même parfois à dos d’âne, on leur refuse les prestations, l’Etat n’ayant pas payé sa dette aux structures de santé. La preuve : les mutuelles tombent en faillite, en cascade. C’est ça la vérité", explique-t-il.



Croissance



"Je ne dis pas que c’est mauvais. Malgré ce niveau de croissance, si les populations continuent à souffrir, c’est parce qu’il y a quelques chose qui ne va pas. Il y a une explication", soutient à ce propos. Avant d’expliquer : "C’est très compréhensible : si vous prenez la structure de l’économie. Les Sénégalais sont majoritairement dans un secteur qui ne concerne que les 15% du Pib. Ils sont pour la plupart, absents des secteurs dominés par d’autres, comme par exemple la téléphonie, les banques, les assurances qui pensent 61 ou 63 % du Pib. Donc c’est très logique. Et même s’il y a 10 F Cfa de retombées, la majorité des Sénégalais ne bénéficierait pour l’essentiel, que de 1,5%. Malheureusement, ce régime se glorifie de chiffres que les Sénégalais ne peuvent pas percevoir. Et là où les Sénégalais sont en grande majorité, on ne s’en occupe pas."