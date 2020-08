Depuis le XIIe siècle, le château de Fougères veille sur les Marches de Bretagne Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Août 2020 à 14:00 | | 0 commentaire(s)|

Fougères se trouve à la frontière est de l'Ille-et-Vilaine qui n'est pas exactement la zone la plus visitée de Bretagne. Magnifiquement située sur un promontoire, la ville est pourtant une des plus belles de la région.

Construite par Raoul II, seigneur de Fougères, la forteresse est magnifiquement conservée. Le château a connu des modifications jusqu'au 15...





