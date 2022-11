Député Abba Mbaye : « Chaque année, au Sénégal, 250 000 jeunes arrivent sur le marché de l’emploi »

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Novembre 2022 à 12:34 | | 0 commentaire(s)|

« Chaque année, au Sénégal, 250 000 jeunes arrivent au marché de l’emploi…, si on n’arrive pas à réinventer notre économie et créer des emplois en masse, à moyen terme, nous arriverons à 2, 35 millions de chômeurs… ». C’est l’avis du député Abba Mbaye qui, dans son intervention à l’Assemblée nationale, tirait la sonnette d’alarme sur l’expansion démographique face à la qualité de l’enseignement et au chômage.