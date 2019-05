Députés, maires…Mbaye Dionne propose une limitation à 2 mandats Le maire de Nguondiane a fait une proposition qui ne manque pas d’intérêts. Mbaye Dionne, par ailleurs, administrateur du Crédit mutuel du Sénégal a proposé une limitation de 2 mandats pour les députés, maires et autres élus, à l’image du président de la République. « Je suis pour la limitation du mandat des députés, maire et toute autre personne élue pour une revalorisation de la classe politique », a-t-il confié à Source A, en marge de l’Assemblée générale des secrétaires municipaux, ce weekend.

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Mai 2019 à 16:06



