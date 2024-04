Dérapage de Bachir Fofana : Le Groupe E-Media présente ses excuses à toute la nation sénégalaise.

Dans l’émission Iftaar de iTv, le chroniqueur Bachir Fofana, commentant la formation du gouvernement, a glissé sur un terrain sensible. Il a, en effet, suggéré que la nomination du Général Jean Baptiste Tine au ministère de l’Intérieur, alors qu’il est de confession chrétienne, dans un pays à majorité musulmane, ne serait pas un idéal. C’est une fibre qui peut saper notre cohésion nationale et notre traditionnelle coexistence pacifique qui nous sauvent de toutes les dérives. Le Groupe E-Media tient à préciser que ces propos d’une gravité extrême n’engagent que son auteur.



En revanche, E-Media rappelle que, depuis sa naissance, il a accordé une place de choix à toutes les confessions, particulièrement celle chrétienne, à travers ses programmes et la couverture de grands événements. Ce qui lui a souvent valu une satisfaction de l’Eglise qui le lui rend majestueusement. Le Groupe E-Media présente ses plates excuses à la Communauté chrétienne et à toute la nation sénégalaise.



La Direction générale du Groupe E-Media