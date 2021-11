Dérapages de Gaston Mbengue : Le CNRA interpelle Walf pour diffusion de contenus pouvant « porter atteinte à la cohésion sociale et à l’unité nationale » Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel, CNRA a adressé une lettre au Groupe Walfadjri, réagissant aux dérapages de Gaston Mbengue, pour diffusion de contenus pouvant « porter atteinte à la cohésion sociale et à l’unité nationale ».

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Novembre 2021 à 18:08

Dans sa lettre qui rappelle les droits et devoirs du groupe, il souligne les manquements surtout relatifs à une émission préenregistrée, le non-respect des principes qui régissent la profession du journaliste, notamment la diffusion d’éléments audiovisuels.



Le CNRA a aussi lancé à un appel à tous les médias audiovisuels.



Voici en copie le communiqué.





