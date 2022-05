Dérapages notés dans l’émission «Jakaarlo» : Le Cnra recadre la «Tfm» Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (Cnra) dénonce les propos injurieux de l’un des animateurs de l’émission «Jakaarlo», du vendredi dernier sur la «Tfm». L’organe de régulation constate un usage, par l’un des chroniqueurs, de propos inconvenants, injurieux et méprisants à l’encontre d’un des invités de l’émission. "L’As"

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Mai 2022 à 17:48 | | 0 commentaire(s)|

Ainsi, en sa qualité d’organe chargé de veiller au respect par les médias audiovisuels de la réglementation, le Cnra souligne que la «Tfm» est responsable du contenu des émissions diffusées, avant de préciser qu’il est attendu des journalistes, présentateurs, animateurs, chroniqueurs ou collaborateurs d’antenne, de rappeler ou de ramener à l’ordre les intervenants qui versent dans des écarts par rapport à la réglementation et non de créer le désordre, en tenant des propos désobligeants ou insultants, notamment contre leurs invités.



A ce propos, le président du Cnra, Babacar Diagne, invite la «Tfm» à veiller à ce que de telles dérives ne se reproduisent plus. Il a envoyé un courrier d’observations à la «Tfm», dans le cadre de la même émission à la suite de la diffusion du numéro du vendredi 12 février 2021.



