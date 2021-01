Dernier hommage des parents, amis et professionnels des médias à Jean Meïssa Diop

Parents, amis et professionnels des médias ont rendu un dernier hommage hier à Jean Meïssa Diop, décédé dimanche. La cérémonie de levée du corps a eu lieu hier à l’hôpital Principal de Dakar, où il a rendu l’âme.



D'après "L'As", les témoignages étaient unanimes sur le professionnalisme et la générosité de l’ancien rédacteur en chef du quotidien "Walfadjri" et Directeur de Publication de "Walf Grand-Place". Jean Meïssa Diop repose désormais pour l’éternité dans son village près de Ndiaganiao. «L’As» présente ses condoléances à la famille Diop, à ses amis et à l’ensemble des professionnels des médias.

