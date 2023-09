Dernier magal avant la fin de son mandat : Macky Sall fait ses adieux à Serigne Mountakha Mbacké Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Août 2023 à 21:05 | | 0 commentaire(s)|

C’est un message d’adieu que le chef de l’Etat, Macky Sall, a prononcé ce jeudi devant le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Ce dernier l’a reçu, dans sa résidence sise à Darou Minam. A Touba, ce jeudi, en prélude à la célébration de la 129ème édition du grand Magal, ce lundi 4 septembre, […] C’est un message d’adieu que le chef de l’Etat, Macky Sall, a prononcé ce jeudi devant le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Ce dernier l’a reçu, dans sa résidence sise à Darou Minam. A Touba, ce jeudi, en prélude à la célébration de la 129ème édition du grand Magal, ce lundi 4 septembre, le chef de l’Etat, Macky Sall, a été reçu par le khalife général des mourides. D’emblée, il a tenu à renouveler son allégeance au guide spirituel des Mourides, lui faisant part de son départ à la tête du pays. « L’édition de 2024, un autre Sénégalais viendra ici au nom de la Nation sénégalaise », a-t-il indiqué, en présence de la Première Dame, Marième Faye Sall, du Ministre de l’Intérieur et d’autres membres du Gouvernement. « J’avais pris l’engagement, en 2019, de ne pas faire un troisième mandat et j’ai respecté ma parole, c’est pourquoi je ne vais pas participer aux prochaines échéances électorales », a expliqué Macky Sall. Le président de la République a, toutefois, précisé que cela ne changera rien sur ses relations particulières avec la ville sainte de Touba. « Je sais que vous me vouez un grand amour en tant que père, et cela, le monde entier en est témoin. A chaque fois que je vous sollicite, vous priez pour moi. Je sais que vous tenez beaucoup à ma personne. Je ne vous remercierai jamais assez », a souligné le président Sall. Ce dernier est d’avis que les guides religieux doivent toujours se prononcer pour prévenir les tensions surtout dans un contexte très particulier, faisant savoir que leurs discours et leurs prières sont un facteur d’apaisement. Toujours dans son speech, M. Sall a sollicité auprès du khalife des prières pour que le pays pour que la paix puisse perdurer au Sénégal. Le président de la République a, par ailleurs, réitéré son engagement à continuer à œuvrer pour la poursuite des grands chantiers déjà lancés dans la capitale du Mouridisme. « Je m’engage, d’ici la passation de service, à œuvrer pour la poursuite des projets », a-t-il promis, se réjouissant de la réalisation de l’Université Cheikhoul Khadim, l’autoroute Ila Touba, l’hôpital Khadimoul Rassoul et la question de l’eau. « C’était un réel plaisir de pouvoir contribuer à l’aboutissement de ces chantiers », a-t-il enfin lancé. S. GUEYE



Source : Source : https://lesoleil.sn/dernier-magal-avant-la-fin-de-...

