Dernière étape du Némmeekou Tour à Nguekhokh-Darou Salam : Ousmane Sonko en visite chez les guides religieux A Darou Salam, Serigne Mouhamadou Lô, représentant du Khalife général des mourides à Nguekhokh, a reçu le président Ousmane Sonko et sa délégation. L'entretien entre les deux hommes s'est déroulé dans un climat convivial et empreint d'affection mutuelle. Le patriarche a formulé des prières pour Ousmane Sonko et sa délégation.

Un peu avant, en visite auprès de Serigne Karamakho Thiam, guide religieux et représentant de la Khadriya dans le département de Mbour, la délégation du Nemmeeku Tour a été accueillie dans la grande cour de la maison familiale. Abou Ndiaye, ancien maire de Nguékhokh et Bassirou Thiam, ont porté la voix du Khalif de keur Serigne Thiam.



Tout en remerciant le président Ousmane Sonko pour l'attention portée à Keur Serigne Thiam, les deux hommes ont magnifié le parcours et le discours du leader des "Patriotes". La rencontre qui s'est tenue en présence d'une assistance nombreuse, a aussi vu la participation des dignitaires de la localité.









