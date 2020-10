Dernière minute: Abdourahmane Diouf quitte le Club des investisseurs sénégalais ! Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Octobre 2020 à 00:52 | | 0 commentaire(s)|

"Je vous informe de mon départ du Club des Investisseurs Sénégalais (CIS). J’y suis resté 15 mois durant lesquels j’ai travaillé à la mise en place d’un secteur privé national fort. De façon professionnelle et respectueuse, nous avons pu trouver, d’un commun accord, les moyens d’une séparation.



Je remercie le Président du Conseil d’administration du CIS ainsi que tous les membres de m’avoir donné cette opportunité de travailler au service du secteur privé de mon pays. Je remercie aussi tous les sénégalais qui m’ont accompagné dans cette mission. Je reste, encore et toujours, déterminé à œuvrer pour le Sénégal que nous aimons."

































































igfm





Source : ​Abdourahmane Diouf quitte, à son tour, le Club des investisseurs Sénégalais. Le désormais ex Directeur Général exécutif du Cis vient d'officialiser sa décision. Voici l'intégralité de son message.Source : https://www.dakarposte.com/Derniere-minute-Abdoura...

Accueil Envoyer à un ami Partager