Dernière minute : Amadou Bâ suspend sa campagne électorale et rapplique d’urgence, au palais de la République Rédigé par leral.net le Mardi 12 Mars 2024 à 19:56 | | 0 commentaire(s)|

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Atlanticactu/ Dakar/ Khadim Mbodj</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Que se passe-t-il encore avec l’ex Premier ministre Amadou Bâ ? Le candidat de la coalition présidentielle BBY, qui s’est lancé dans la campagne électorale malgré le boycott de ses camarades de l’Alliance Pour la République (APR), le parti du président Macky Sall, vient d’être rappelé d’urgence à Dakar.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Selon certaines sources proches du pouvoir, Amadou Ba doit revenir à Dakar où il devrait rencontrer en urgence le Président Macky Sall. Conséquences de cette situation, les étapes de Tivaouane, Kebemer et Louga du candidat Amadou Ba sont reportés sine Die.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La question qui taraude les esprits, est de savoir qu'est ce qui se passe au sein de l'APR. Va-t-on assister à un nouveau retournement de situation, quand on sait qu'il aura fallu de sales cpmbinaziones pour reporter la présidentielle prévue le 25 février dernier. N'est-on pas encore une fois de plus, en train d'assister à un transfert d'une affaire interne de l'APR en une nouvelle affaire d'état ?</span></h5>















