Dernière minute: Bougane déféré ce lundi… Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Octobre 2024 à 20:34 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS: L’épisode du leader de Gem Sa Bop à Bakel est loin de connaître une fin. Selon les informations de Xalima, Bougane Gueye Dany sera déféré demain lundi devant le procureur de TambaCounda.. Pour rappel. Bougane Guèye Dany a été arrêté et placé en garde à vue hier par la gendarmerie de Bakel pour refus […] XALIMANEWS: L’épisode du leader de Gem Sa Bop à Bakel est loin de connaître une fin. Selon les informations de Xalima, Bougane Gueye Dany sera déféré demain lundi devant le procureur de TambaCounda.. Pour rappel. Bougane Guèye Dany a été arrêté et placé en garde à vue hier par la gendarmerie de Bakel pour refus d’obtempérer et rébellion Inacceptable



Source : Source : https://www.xalimasn.com/derniere-minute-bougane-d...

Accueil Envoyer à un ami Partager