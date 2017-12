Dernière minute: Le procès de Imam Ndao et Cie renvoyé au 14 février

Le procès de l’Imam Alioune Ndao et ses co-inculpés accusés de faits liés au terrorisme, ouvert ce mercredi devant la Chambre criminelle, a été renvoyé au 14 février 2018, ont constaté nos reporters sur place. Le procès est le premier du genre depuis que le Sénégal a décidé de durcir son arsenal juridique en vue de lutter contre le terrorisme.



Au nombre de 31, les accusés répondront des faits d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, acte de terrorisme, apologie du terrorisme, blanchiment de capitaux dans le cadre d’activités terroristes en bande organisées et complicité. Ils sont tous en prison, à l’exception d’un accusé qui a été placé sous contrôle judiciaire après son inculpation.









