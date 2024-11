Dernière minute: Moustapha Diakhaté condamné à 2 mois de prison ferme. Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Novembre 2024 à 18:45 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS: Selon les informations exclusives, Moustapha Diakhaté condamné à 2 mois de prison ferme. Le verdict vient de tomber au Tribunal de Dakar après des heures d'audience. Tribunal de Dakar: La défense de Moustapha Diakhaté dénonce « un procès d'opinion » Selon ses avocats, dans leurs plaidoiries, Mes Amadou Sall et El Hadji Diouf, « le simulacre de procès est politique ».

Ils estiment qu’on cherche à juger les opinions d’un homme. Depuis longtemps, on cherche la petite bête à Moustapha Diakhaté. Le parquet ne peut pas imposer la traduction du mot « alkou ». Selon leur client, ce terme désigne « un peuple dupé, à qui il est arrivé un malheur ». Quant à l’expression « galou dof dou ter », elle signifie : « un malheur n’arrive jamais seul ». En réalité, Diakhaté dérange « ceux qui veulent instaurer l’obscurantisme politique ». Le vote étant secret, personne ne sait quel groupe a voté pour Pastef. Les avocats ont demandé la relaxe pure et simple. Le délibéré sera rendu en cours d’audience.





