Dernière minute : Nabou Lèye, placée sous contrôle judiciaire

XALIMANEWS- Soupçonnée de complicité dans le meurtre d'Abdoul Aziz Ba, dit Aziz « Davala, » et de son neveu Waly, la danseuse et actrice sénégalaise, Nabou Lèye a obtenu une liberté provisoire, une information relayée par nos confrères de Walfnet. Ses avocats, ayant déposé une demande à ce propos, le 21 octobre dernier, ont vu leur requête acceptée. Placée sous contrôle judiciaire, la danseuse, qui est également connue pour son rôle de Soukèye dans la série « Emprises », reste sous surveillance en attendant la tenue d'un éventuel procès. Elle avait été arrêtée et inculpée pour complicité d'assassinat et association de malfaiteurs après la découverte, le 18 août 2024, des corps des deux victimes dans un appartement du quartier de Pikine Technopole.



