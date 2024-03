Dernière minute : Recours en annulation, Karim Wade et le PDS déboutés par la Cour suprême Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Mars 2024 à 15:36 | | 0 commentaire(s)|

Clap de fin pour le deuxième acte du scénario mis en place par le candidat recalé du Parti Démocratique Sénégalais. Karim Wade et le PDS ont été déboutés par la Cour suprême, qui a jugé irrecevable leurs recours. Le processus électoral continue. Ce vendredi, La Chambre administrative a statué […]<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18pt;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Sénégal</span></strong></span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Atlanticactu /Dakar / Charlotte Diop</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Clap de fin pour le deuxième acte du scénario mis en place par le candidat recalé du Parti Démocratique Sénégalais. Karim Wade et le PDS ont été déboutés par la Cour Suprême qui a jugé irrecevable leurs recours. Le processus électoral continue.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ce vendredi, La Chambre administrative a statué sur les recours du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), representé par Mamadou Lamine Thiam, Karim Wade, Saliou Dieng et Mayoro Faye et celui des candidats spoliés, représentés par Cheikh Tidiane Gadio, Mamadou Diop Decroix, et Mohamed Ben Diop. A la fin de la lecture de la requête, le président de la Cour a décidé de faire la jonction des deux procédures. L’audience a démarré vers 9h30 en présence des avocats de Karim Wade que sont Me Amadou Aly Kane, Demba Ciré Bathily et Mohamed Seydou Diagne.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Après avoir vainement tenté de stopper le processus électoral en accusant de corruption des juges du Conseil constitutionnel dans un premier, le fils de l’ancien président de la République Me Abdoulaye Wade a une deuxième fois tenté en saisissant la Cour Suprême d’un recours en annulation du décret convoquant le corps électoral pour le 24 mars prochain.</span></h5><br /><br />Source : <a href="https://atlanticactu.com/derniere-minute-recours-en-annulation-karim-wade-et-le-pds-deboutes-par-la-cour-supreme/" class="link">https://atlanticactu.com/derniere-minute-recours-e...</a>











