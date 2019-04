Dernière minute: Un incendie ravage le bureau d'état civil de Ziguinchor

Vendredi 26 Avril 2019 à 09:03

Selon un témoin joint par la Rfm, c'est vers les coup de 6 heures 30 qu'il a été informé de l'incendie au niveau de la Mairie de Ziguinchor par un autre agent municipal. "A notre arrivée, nous avons constaté que tout le matériel et mobiliers du bureau d'état civil sont partis en fumé.Il n'y reste rien. Tout est brûlé" a t-il soutenu au micro du correspondant de la Rfm. L'interlocuteur soutient ne pas connaître la cause de l'incendie attendant les conclusions d'une enquête.

Les sapeurs pompiers ont maîtrisé le feu, informe le journaliste.

