Dernières heures du Mercato des Lions : Saivet et Demba Ba en Turquie, PAN devient le 2e joueur le plus cher de Stoke City Le Mercato hivernal terminé dans la nuit d’hier, leral.net fait le point des joueurs sénégalais transférés dans les derniers minutes. A l'instar de ce qui se passe chaque année coïncidant avec la Coupe du monde, plusieurs joueurs quittent leurs clubs pour gagner plus de temps de jeu.

Saivet file en Turquie

Henri Saivet voit le bout du tunnel. Le milieu international sénégalais très peu utilisé à Newcastle, a trouvé un nouveau point de chute. Il a été prêté pour le reste de la saison à Sivassport. Saivet était aussi dans le viseur de Montpellier mais c'est finalement en Turquie qu'il va évoluer pour les six prochains mois.



Pape Alioune Ndiaye à Stoke, c'est fait

Pape Alioune Ndiaye a rejoint Stoke City. PAN va évoluer en Premier League aux côtés de son coéquipier en sélection, Mame Biram Diouf, le montant du transfert avoisinerait 17 millions d'euros (11 milliards de Fcfa). Et il devient le 2e joueur le plus cher du club derrière Gianni Imbula, il y a deux ans.



Demba Bâ en Turquie, c'est officiel

Il a confié avec insistance son envie de jouer la prochaine Coupe du monde. Pour cela, Demba Bâ sait qu'il doit faire le premier pas, revenir dans un grand championnat en Europe et briller avec son club. Il a tenté de donner un nouvel élan à sa carrière à Göztepe, en Turquie. L'international sénégalais (32 ans) du Shanghai Shenhua s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec l'épatant promu, 7e de Süper Lig après 19 journées.



Lamine Sané, le transfert à Metz a capoté

Pour Lamine Sané, les nouvelles sont plutôt mauvaises. Le défenseur sénégalais en difficulté avec le Werder Brême, souhaitait retourner en France à Metz pour se donner des chances de jouer la prochaine Coupe du monde. C'est raté. Le transfert a capoté finalement. Sur son compte Twitter, le club allemand a expliqué que c'est à cause des raisons financières. Lamine Sané devra trouver une option d'urgence pour jouer le reste de la saison. Le Werder ne compte plus sur ses services.



Babacar Khouma prêté à Sassuolo (Italie)

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec la Fiorentina, l’attaquant international sénégalais Khouma Babacar, 24 ans, a été prêté avec option d’achat (obligatoire) à Sassuolo, qui accueille aussi le latéral droit espagnol Pol Lirola (20 ans, Juventus Turin).



Le numéro 30 de la Viola a été échangé avec l’avant-centre italien Diego Falcinelli (26 ans), auteur de deux buts cette saison en Serie A.



Thierno Malick Ndiaye

