Dernières nouvelles de l’Administration pénitentiaire : L’inspecteur Idrissa Sow, libéré L’inspecteur de l’administration pénitentiaire Idrissa Sow et son codétenu l’adjudant Ndione, ont bénéficié, hier, d’une liberté provisoire. L’information qui nous est parvenue, est de "Bes Bi", alors que pas plus tard, dans la même journée, on parlait de son maintien en cellule.



Vendredi 29 Mars 2024

Le journal rappele qu’ils étaient poursuivis pour violation du secret professionnel, détournement de données à caractère personnel, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, divulgation du bulletin médical d'Ousmane Sonko.



Cette libération est favorisée par la décrispation. Et sans doute aussi par l’élection de Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République, selon toujours "Bes Bi".



