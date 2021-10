Derniers instants de Cheikh Niasse: il a été emporté par la Covid et le diabète, la police blanchie Sa famille avait réclamé une autre autopsie après la première qui ne serait pas bonne. Pour la deuxième, il a confirmé que l'émigré Cheik Niasse est décédé des suites de la Covid et du diabète.

En garde à vue où il a trouvé la mort, le cas de Cheikh Niasse avait ému les populations. La police a affirmé qu'il est décédé de glycémie, mais sa famille dégage en touche.



La deuxième autopsie révèle autre chose: que ce dernier a été emporté par la Covid et le diabète. Entre Paris et Dakar, les médecins ne sont pas en mesure de où le défunt a contracté la covid 19.



L'émigré est décédé aux urgences à cause d'une forte atteinte pulmonaire due au coronavirus, après avoir été ramené à Le Dantec. Il avait aussi une fièvre de 42 degrés en plus d'un taux de glycémie de 3 grammes.





