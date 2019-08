Dérogation à la date d’expiration des permis: Une décision diversement appréciée

L’Etat se retrouve au banc des accusés concernant la mesure consistant à changer les permis à format papier. Certains chauffeurs sont contents de la prorogation. Tandis que d’autres, restent d’avis que les chauffeurs qui n’ont pas changé leurs permis, se jouent des autorités. Puisque, plusieurs mois sont écoulés avant la date du 3 septembre 2019, retenue pour l’interdiction de circuler avec ces permis à Dakar.



Toutefois, ceux qui n’ont pas changé leurs permis considèrent que la façon de chercher de l’argent par l’Etat n’est pas élégante. Mais ils tiennent toute de même à se conformer à la volonté de l’Etat. Et ils ont décidé d’aller dans les plus brefs délais, se procurer le document.











Leral

