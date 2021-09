Des adjoints au maire migrent vers Gueum Sa Bopp : Bougane s’étoffe aux dépends de Macky à Thilone et Toubatoul Avec Amadou Alassane Sow, jusqu’ici Adjoint au maire de Thilogne, et Serigne Tacko Ndiaye, 1er adjoint au maire de la commune de Toubatoul , le mouvement Gueum sa bopp continue d’étoffer ses rangs à l’intérieur du pays.Ces derniers viennent de quitter la mouvance présidentielle pour rejoindre le mouvement Gueum sa bopp.

Ils ont débarqués avec armes et bagages, en tant qu’acteurs jeunes leaders locaux et grands responsables de bases. Une décision accueillie à bras ouverts par le leader de la Philosophie du Gueum sa bopp, Bougane Guèye Dany.



Le mouvement Gueum sa bopp s'est renforcé à Toubatoul et à Thilogne avec l'arrivée d’Amadou Alassane Sow "Zorro", jusqu’ici adjoint au maire de Thilogne, et Serigne Tacko Ndiaye, 1er adjoint au maire de la commune de Toubatoul. Ces deux responsables n’y sont pas allés par quatre chemins pour officialiser leur adhésion dans Gueum sa bopp. Une déclaration qu’ils ont faite lors d'une rencontre avec le président Bougane Guèye Dany, ce week-end.



Dans sa déclaration, l’adjoint de l’édile de Thilogne est revenu sur les motivations de son engagement politique aux côtés du président Bougane Guèye Dany : «Je suis adjoint au maire, j’étais dans la mouvance présidentielle, et aujourd’hui, j’ai décidé de rejoindre le président Bougane Guèye Dany à travers ses convictions, sa vision et son engagement pour le changement du Sénégal. Nous sommes aujourd'hui ancrés dans les rangs de Gueum sa bopp pour changer le Fouta et développer notre localité», a-t-il lancé.



Et d’ajouter : «Président Bougane, vous avez le soutien des jeunes, des femmes et des notables de Thilogne, et nous reposons nos espoirs sur votre politique de développement ; et inchallah nous allons travailler avec vous et nous allons relever les défis», termine-t-il.



Très satisfait par ce ralliement qui vient renforcer ses rangs, le leader de la philosophie Gueum sa bopp s’est montré rassuré devant cette décision historique prise par l’adjoint au maire de Thilogne, et ses affiliés.



Pour le président Bougane Guèye Dany, «M. l’adjoint au maire, je salue votre courage et votre forte délégation et je tiens aussi à vous dire que je suis content de vous accueillir dans les rangs de Gueum sa bopp. Aussi, je salue toute la jeunesse de votre localité, et sachons aussi que le changement de Fouta ne se fera pas sans la jeunesse. C’est pourquoi, j'invite les jeunes à s'engager davantage pour intégrer les pouvoirs de décisions, mais aussi, relever le défi de la participation pour une large victoire de Gueum sa bopp à Fouta au soir du 23 janvier 2022».



Pour Tacko Ndiaye, 1er adjoint au maire de la commune de Toubatoul, «Gueum sa bopp reste une alternance crédible pour apporter un changement à Toubatoul». Une occasion pour le président Bougane Guèye Dany de rappeler que dans le programme de Gueum sa bopp, il est mentionné que «les questions de la sécurisation des terres, d’encadrement des paysans, de mise en place d’industries légères sont tenues en compte, et pour les réaliser, il est temps que les populations accèdent dans les pouvoirs de décisions pour tenir les commandes», soutient le président Bougane Guèye Dany.

