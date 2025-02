Des agents de la fonction publique et des collectivités territoriales en formation sur la corruption et le foncier Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Février 2025 à 16:05 | | 0 commentaire(s)|

Des agents de la fonction publique et des travailleurs des collectivités territoriales ont bénéficié, mercredi, d’une formation axée sur la corruption dans le secteur foncier dans le but de les aider à se prémunir des risques relevant de ce domaine. Ce module est dispensé par le Centre national de la fonction publique locale et de la formation (CNFPLF), grâce à l’appui de la GIZ (coopération allemande) et de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC). “Le foncier constitue un secteur clé pour le développement, mais également, un domaine dans lequel les risques de conflits et de pratiques corruptrices restent très élevés”, a indiqué François Dione Ndiaye, chef du département prévention de l’OFNAC. Il a expliqué que cette initiative vise à “outiller” les futurs fonctionnaires locaux afin qu’ils puissent assurer une gestion du foncier “plus rigoureuse, équitable et respectueuse” des principes éthiques. “Il est essentiel d’accompagner les agents publics dans l’adoption de bonnes pratiques et de leur fournir les moyens de prévenir toute forme de criminalité économique et financière dans l’exercice de leurs fonctions”, a déclaré M. Ndiaye. Le Centre national de la fonction publique locale et de la formation, dit-il, joue un rôle clé dans la professionnalisation de la fonction publique locale. “La lutte contre la corruption occupe une place centrale dans notre agenda institutionnel, notamment dans les secteurs les plus exposés aux pratiques frauduleuses”, a rappelé Alioune Kébé, directeur général du CNFPLF. Pour lui, la corruption, “décriée” dans d’autres domaines, est présente également “là où la terre représente un enjeu économique important”. Selon Alioune Kébé, le foncier demeure un domaine “particulièrement vulnérable” avec des “incidences directes” sur les investissements et la stabilité des collectivités territoriales. “La modernisation de notre administration ne saurait se concrétiser sans une gouvernance exemplaire et une mobilisation sans faille contre toutes les formes de corruption”, a soutenu Alioune Kébé. Il a assuré que le Centre national de la fonction publique locale et de la formation s’engage à intégrer ce module dans son offre de formation, afin de prémunir davantage les différents acteurs territoriaux contre les risques liés au foncier. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet ”Doolel admin”, mis en place par la coopération allemande pour renforcer l’administration publique dans le cadre d’un développement durable pour le Sénégal. “Nous sommes convaincus que le Centre national de formation de la fonction publique locale pourra apporter aux collectivités territoriales une meilleure compréhension des enjeux du foncier et de la lutte contre la corruption’”, a indiqué Moussa Cissokho, représentant de l’intersyndicale des travailleurs des collectivités locales.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-79012-des-agents-de-...

Accueil Envoyer à un ami Partager