Dès après la mort d’Elimane Touré au Commissariat du Port: Sa famille réclame justice

Les circonstances de la mort du jeune Elimane Touré dans les locaux du Commissariat du Port, restent toujours un mystère. L’affaire qui a eu lieu depuis plusieurs années maintenant, semble avoir été rangée dans les tiroirs de la justice.



D'aprés "L'As" qui vend la mèche, la famille et les proches du défunt qui ont organisé hier une séance de récital de Coran, réclament toujours justice. Ils sollicitent l’aide du président de la République et de son ministre de la justice, pour que la lumière jaillisse.

