Des artisans de Fnaph (Pikine) réclament le paiement de plus 36 millions Cfa

La foire organisée au Grand Bassam, sis en Côte d’Ivoire, a laissé un goût de cendres dans la bouche de 27 membres de la fédération nationale des professionnels de l’habillement (Fnaph). Qui estiment avoir été grugés puis récompensés en pain de singe à leur retour au bercail. Ils ont fait face à la presse pour crier leur désarroi et réclament leur argent à qui de droit. «On devait percevoir chacun d’entre nous la somme de 2.300.000 Cfa. Mais, on nous a remis que la somme de 930. 000 Cfa ; ce qui reste 1 million 370 mille en guise reliquat. On réclame notre dû, qui est évalué au total à 36. 990. 000 Cfa», indiquent-ils.







Source : Source : https://www.jotaay.net/Des-artisans-de-Fnaph-Pikin...

