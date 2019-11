Des centaines de préservatifs défectueux rappelés en Ouganda

Le rappel intervient après que la National Drug Authority (NDA) ougandaise ait averti que les préservatifs de la marque Life Guard avaient connu une défaillance dans la fabrication des “tests de qualité” car ils contenaient des trous et pourraient éclater.



Les préservatifs concernés ont été fabriqués par MHL Healthcare en Inde en avril 2019 et ont une date de péremption d’avril 2024, a annoncé le régulateur gouvernemental.



Des rapports antérieurs avaient suggéré que des millions de préservatifs avaient été rappelés, mais le porte-parole de la NDA, Fred Ssekyana, a déclaré à l’AFP que ce chiffre était inférieur à un million.



Le porte-parole de Marie Stopes en Ouganda, David Kamu, a déclaré à l’AFP mercredi, 20 novembre, que les deux lots concernés contenaient chacun “environ 400 000” préservatifs.



Selon l’ONUSIDA, 1,4 million d’Ougandais vivent avec le VIH et figurent parmi le plus grand nombre de personnes vivant avec la maladie dans le monde.