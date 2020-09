Des chercheurs évaluent la ressemblance entre le portrait de ce jeune garçon et sa momie - images Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Septembre 2020 à 22:39 | | 0 commentaire(s)|





Source : Un garçon mort en Égypte romaine au début du Ier siècle après J.-C. a été momifié et enterré avec son portrait le représentant vivant. Une étude de sa momie et une reconstitution numérique 3D du visage de l’enfant ont montré que le peintre avait créé une image fidèle de son modèle à l’exception de quelques détails.Source : https://fr.sputniknews.com/culture/202009201044459...

