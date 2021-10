Des clients victimes de son incompétence: Les dégâts de "Dr Diop", le cartouchard de... Chassez le naturel, il revient au galop. Après les aventures du "Dr Samba", voici celles de "Dr Diop", le cartouchard de la faculté de médecine de l'Université Cheikh Anta Diop.

Il "consultait", "soignait" tout dans sa "clinique" sise à Ouakam et se livrait à des opérations chirurgicales, rapporte Libération.



Lors de son interpellation, Abdoul Wahab Diop s'apprêtait à faire "grossir" le fessier d'une cliente qui avait payé 500.000 F CFA . Une "patiente" presque paralysée , après la même opération , avait déposé plainte.



Après avoir "cartouché" à la faculté de médecine de l'Université Cheikh Anta Diop, "Dr Diop" a ouvert sa "clinique" à Ouakam. Il délivrait des ordonnances grâce à un faux cachet et "soignait" toute sorte de maladie.

