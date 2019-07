Accueil Envoyer Partager sur facebook Des combattants sud-coréens tirent des centaines de coups de semonce sur un avion militaire russe Rédigé par Hacker Fofana le 23 Juillet 2019 à 14:13

Les avions de combat sud-coréens ont tiré plus de 400 coups d'avertissement et le Japon s'est plaint mardi à Moscou, après qu'un avion militaire russe ait violé l'espace aérien revendiqué par Séoul et Tokyo.



Séoul a indiqué qu'un avion de combat russe A-50 avait pénétré à deux reprises dans l'espace aérien sud-coréen près des îlots controversés de Dokdo, que le Japon appelle Takeshima.



Les responsables de Séoul ont déclaré avoir réagi, en brouillant les combattants du F-15K et du KF-16, qui avaient émis des avertissements et lancé des flambées. Ils ont tiré 80 coups d'avertissement sur l'avion lors de la première infraction et 280 coups au cours de la seconde, a déclaré un responsable militaire à l'AFP.



"Nous évaluons cet incident de manière très grave et nous prendrons des mesures beaucoup plus sévères si cela se reproduisait", a déclaré le conseiller à la Sécurité nationale, Chung Eui-yong, selon la porte-parole de la Maison Bleue.



Le Japon s'est plaint à Moscou et à Séoul, de cette incursion.



"Nous avons appris que des avions militaires russes survolant la mer du Japon ce matin avaient deux fois violé notre espace aérien près de Takeshima", a déclaré le secrétaire général du Cabinet, Yoshihide Suga, lors d'une conférence de presse.



"Sur la base de cette connaissance, nous avons organisé de fortes protestations."



Le Japon a également brouillé des jets militaires



Suga, qui a déclaré que le Japon avait également brouillé les jets militaires, a ajouté que la réponse de la Corée du Sud était "extrêmement regrettable".



Mais la Maison Bleue, présidente de la Corée du Sud, a insisté sur le fait que les îlots litigieux faisaient «partie intégrante» du territoire coréen, «sur le plan historique, géographique et juridique».



La Russie a nié toute violation de l'espace aérien, insistant sur le fait que la plainte de Séoul reposait sur une zone d'identification de la défense aérienne, «établie arbitrairement», que Moscou n'a pas reconnue.



"Ce n'était pas la première fois que des pilotes sud-coréens essayaient d'interférer sans succès dans les vols des forces de l'aviation russe au-dessus des eaux neutres de la mer du Japon", a déclaré le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.



"De telles" zones "ne sont reconnues ni par le droit international ni par la Russie", a-t-il ajouté, ajoutant que Moscou en avait informé Séoul à plusieurs reprises.



'Mission de patrouille conjointe'



La Russie a par la suite publié une déclaration séparée, soulignant que des avions russes et chinois à long terme, avaient organisé une "première mission de patrouille conjointe dans la région Asie-Pacifique", dans le but "d'approfondir et de développer les relations russo-chinoises".



"Les deux pays ont agi en stricte conformité avec le droit international", a déclaré le ministère de la Défense moscovite dans un communiqué, ajoutant que l'événement n'était "pas dirigé contre des pays tiers".



Des responsables de Séoul ont annoncé que l'avion russe avait pénétré dans l'espace aérien sud-coréen pour la première fois juste après 9h00 (00h00 GMT) et avait duré trois minutes.



Il est revenu une demi-heure plus tard, restant dans l'espace aérien sud-coréen pendant quatre minutes, a annoncé l'armée.



À un moment donné, les avions de combat sud-coréens et russes n'étaient qu'à un kilomètre l'un de l'autre, a ajouté le responsable.



L'avion russe "n'a pas semblé avoir une intention hostile" lors des manœuvres, a déclaré un responsable militaire, alors qu'il volait "à vitesse et direction constantes".



Il a ajouté qu'une enquête plus approfondie est nécessaire pour déterminer les motifs des infractions.



Dokdo, ou Takeshima, sont une série d'îlots rocheux dans la mer entre la Corée du Sud et le Japon, qui ont longtemps été contestés et la source de frictions diplomatiques entre les deux puissances économiques.



Ils se trouvent dans de riches zones de pêche pouvant contenir d'importants gisements de gaz naturel.



Les tensions persistantes entre Séoul et Tokyo à propos de l'indemnisation des victimes sud-coréennes de la politique de travail forcé du Japon pendant la guerre, au Japon, se sont aggravées ce mois-ci lorsque Tokyo a limité les exportations de matériaux de haute technologie en Corée du Sud.



