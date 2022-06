Des énergumènes du Coud agressent physiquement et verbalement, deux filles de Leral Rédigé par leral.net le Samedi 18 Juin 2022 à 13:36 | | 0 commentaire(s)| Les agents préposés pour la sécurité à l'Université Cheikh Anta Diop pensaient avoir affaire à des "terroristes", alors qu'en face, il n'y avait que deux braves filles (journaliste et camera woman) pour faire leur travail. Si le fait de filmer est interdit, le dire de manière courtoise et ferme ne gâcherait en rien leur travail. Mais s'acharner sur elles comme des bêtes sauvages, il n' y a que ces énergumènes qui en sont capables. Mais aussi c'était sans compter sur la pugnacité de la camera woman, qui a pu filmer la scène de l'agression physique et verbale de ces monstres sans cervelle.



Accueil Envoyer à un ami Partager