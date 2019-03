Des femmes interdites d’accoucher dans un village au Ghana

Aucun des habitants de ce petit village n’est né sur place. Donner naissance dans le village de Mamfe Dove est considéré comme une offense aux dieux et reste un sujet tabou.



Selon le chef du village, cela est lié à une croyance ancestrale selon laquelle une voix venue du ciel aurait déclaré que “personne ne doit donner naissance dans la localité et ne doit être enterré ici”. ‘



’Quand une femme commence à avoir ses contractions, elle quitte immédiatement le village pour donner naissance. Parfois elle est obligée de parcourir de longues distances malgré la douleur et les risques pour sa santé et celle de son bébé”, se lamente Hannah Kossinah, une jeune mère qui vit dans le village de Mamfe Dove.



La pratique a longtemps existé dans plusieurs régions du Ghana. Certains villages l’ont aujourd’hui abolie. Les femmes de Mamfe Dove lancent un appel aux chefs du village pour qu’ils mettent fin à cette pratique. Mais ces derniers semblent vouloir la pérenniser.













afriquefemme.com