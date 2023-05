Des gardes marocains tirent sur une embarcation : La pirogue arrive en Espagne avec 2 morts

Un drame dans le drame. L’émigration clandestine prend une nouvelle tournure qui interpelle les Etats et les organisations de défense des droits humains. "Bés bi" a appris de sources proches des autorités espagnoles, qu’une pirogue a quitté le Maroc vendredi dernier pour rejoindre l’Espagne. Elle avait à bord une quarantaine d’émigrés et, est arrivée avec 2 morts. Non pas à cause des conditions difficiles de la traversée, mais les mêmes sources affirment que les deux personnes ont reçu « des balles en pleine mer, tirées par des gardes marocains ».



« Beaucoup de blessés ont été également enregistrés. C’est une tendance apparemment nouvelle que les gardes côtes marocains ont adopté depuis quelques temps. Le Maroc commence à tuer des émigrés. C’est sans doute pour dissuader les candidats. Mais c’est inhumain et aucun Etat ne doit accepter cela. Ce n’est pas avec cette manière aussi cruelle qu’on pourra arrêter le phénomène. Des gens qui ont décidé de traverser le grand bleu avec tous les risques de ne pas arriver à destination, n’ont pas peur de la mort », a confié, écœuré un responsable des services d’immigration espagnols.



Et cet épisode de deux morts risque de devenir une série puisque ça passe inaperçu. Pour l’heure, l’on ignore si des Sénégalais font partie des passagers de cette embarcation. Les autorités espagnoles ont ouvert une enquête à l’arrivée de la pirogue.



Il faut dire que les autorités marocaines sont excédées par la traversée à la frontière avec l’Espagne. On se souvient encore, du drame de Melilla en juin 2022. Une ONG marocaine avait imputé à Rabat et à Madrid, la responsabilité de la mort de 27 migrants africains qui tentaient de forcer le passage de cette enclave espagnole. Ils avaient été violemment réprimés par la police marocaine.











