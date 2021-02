Des jeunes filles armées simulent un malaise et menacent des conductrices pour voler des voitures Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Février 2021 à 21:38 | | 0 commentaire(s)|





Source : Toujours le même scénario: une jeune simule un malaise devant une voiture à Nantes et, au moment où la conductrice sort pour lui venir en aide, sa complice la menace dans le but de s'emparer de son véhicule, selon Ouest-France. Trois mineures soupçonnées d’avoir commis ces faits ont été arrêtées et placées en garde à vue.Source : https://fr.sputniknews.com/faits_divers/2021021910...

Accueil Envoyer à un ami Partager