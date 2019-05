Des kits de ‘’ndogou’’ avec des photos de Sonko, suscitent l’ire des internautes

Des militants du PASTEF ont distribué des kits de ‘’ndogou’’ aux nécessiteux. Mais, ces derniers s’en sont pris de la plus triste des manières. Les paquets de sucre étaient à l’effigie du leader du PASTEF. Ce qui a suscité un débat sur le net. Les internautes n’ont pas raté Ousmane Sonko avec leurs messages.



« Ousmane Sonko et PASTEF vous présentent Sonko Sucre Solutions… carton rouge à ces jeunes qui ont fait ça », a rigolé un jeune internaute, dans un post sur Facebook.



« Rouge très foncé avec trois matchs de suspension supplémentaires ! », renchérit un autre.















Les Echos

