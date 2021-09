Dotées de capteurs miniatures, de sources d'alimentation et d’une mémoire intégrée, les plus petites constructions électroniques volantes de l’histoire, qui ont été élaborées par une équipe de scientifiques, peuvent être utilisées afin d’analyser la pollution et les virus transportés par l'air ainsi qu’effectuer de nombreuses autres tâches.Source : https://fr.sputniknews.com/20210922/des-microengin...