Des milliers d’emplois et des centaines de milliards d’euros transférés en France suite au Brexit Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Janvier 2021 à 21:58 | | 0 commentaire(s)|





Source : Le gouverneur de la Banque de France a annoncé que plus de 2.500 emplois du secteur financier et au moins 170 milliards d'euros avaient été transférés du Royaume-Uni vers la France en raison du Brexit.Source : https://fr.sputniknews.com/europe/2021012010451057...

Accueil Envoyer à un ami Partager