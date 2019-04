Des millions et des billets pour la Mecque: Macky Sall gâte les députés de la majorité

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Avril 2019

Le Président Macky Sall a reçu mardi (avant-hier) les députés de la majorité présidentielle. Ce, pour une explication autour des reformes qu’il entend porter à l’Assemblée nationale, notamment la suppression du poste de Premier ministre.



Ces parlementaires n’ont pas manqué d’exprimer des doléances au chef de l’Etat. Et, d’après « L’As », ce dernier leur a offert séance tenante, 1 million de F Cfa à chacun en plus de billets pour le pèlerinage à la Mecque.

